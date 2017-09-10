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10:02 (мск), источник: Tengrinews

Еще один неизвестный хотел забрать ребенка из детсада в Астане

В Астане произошло еще два случая, когда неизвестный хотел забрать ребенка из детского сада, представившись родственником, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В первом случае мужчина украл личные вещи работника детсада.

Полиция предполагает, что в обоих инцидентах действовал один и тот же человек. По данным ДВД, мужчина под предлогом забрать ребенка, отвлекает таким образом внимание работников учреждения и совершает кражи.

По словам родителей, в пятницу, 8 сентября, около 18.00 в здание одного из столичных детских садов вошел мужчина и спросил у воспитателя Ахметжанова Ержана (имя ребенка изменено). Воспитатель ответила, что ребенка уже забрали родители и поинтересовалась, кем он ему приходится.

«Мужчина представился дядей, спросил, как племянник себя ведет и тому подобное. Затем он сказал, что зайдет в понедельник и принесет подарки, после чего покинул группу. Почти сразу воспитатель позвонила нам и сообщила о визите “дяди”», — рассказал отец ребенка.

Обзвонив родственников, мама Ержана выяснила, что никто из них не посещал детский сад. В саду при входе в помещение группы имеется список детей. Возможно неизвестный прочел фамилию ребенка там, так как мальчик находится в списке первым, а может знал и заранее, предполагает отец ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, по обращению жителя города полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого.

«Ориентирован личный состав ДВД города, а также охранники и работники дошкольных учреждений. Подозреваемый под предлогом родственника ребенка заходит в детский сад и, отвлекая внимание работников детского учреждения, совершает кражи личного имущества работников детсада», — сообщили в пресс-службе ДВД.

По данным столичной полиции, аналогичный случай зарегистрирован 6 сентября в одном из детских садов по улице Кенесары, где гражданин похожий по приметам, совершил кражу личных вещей работника учреждения.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье кража. Проводится расследование», — заключили в пресс-службе ДВД.

Похожий случай произошел в Астане также 7 сентября. Неизвестный пришел за девочкой в детский сад, представившись ее дядей. Но бдительный работник садика не отдал ребенка, решив проверить сотовый телефон на предмет пропущенных звонков от его родителей. По возвращению в холл садика «дядю» она не обнаружила. Заявление от родителей девочки уже поступило в полицию.

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