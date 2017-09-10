Нижегородец открыл стрельбу из ружья в кафе в ночь на 10 сентября

Согласно информации, в результате инцидента, один из его участников выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они установили и задержали стрелявшего гражданина. Его доставили в отдел полиции и изъяли ружьё, из которого был ранен потерпевший.