Нижегородец открыл стрельбу из ружья в кафе в ночь на 10 сентября
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Согласно информации, в результате инцидента, один из его участников выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они установили и задержали стрелявшего гражданина. Его доставили в отдел полиции и изъяли ружьё, из которого был ранен потерпевший.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Раненный мужчина в настоящее время находится в медицинском учреждении.