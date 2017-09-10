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11:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец открыл стрельбу из ружья в кафе в ночь на 10 сентября

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, 9 сентября 2017 года около 22:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в одном из кафе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в результате инцидента, один из его участников выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они установили и задержали стрелявшего гражданина. Его доставили в отдел полиции и изъяли ружьё, из которого был ранен потерпевший.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Раненный мужчина в настоящее время находится в медицинском учреждении.

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