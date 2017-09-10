Ураган «Ирма» накрыл Флориду

Перед ураганом власти Флориды провели одну из крупнейших в новейшей истории штата операцию по эвакуации населения: более 72 тыс. жителей Флориды укрылись в 390 временных убежищах. Для безопасности обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек, что составляет около трети населения штата.