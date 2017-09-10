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10:31 (мск), источник: БЕЛТА

Ураган «Ирма» накрыл Флориду

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган «Ирма», опустошив острова Карибского бассейна, накрыл штат Флорида (США), передает ТАСС.

Источник: БЕЛТА

На Юго-восточном побережье штормит, порывистый ветер достигает 55 м/с.

Перед ураганом власти Флориды провели одну из крупнейших в новейшей истории штата операцию по эвакуации населения: более 72 тыс. жителей Флориды укрылись в 390 временных убежищах. Для безопасности обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек, что составляет около трети населения штата.

«Ирма» несет шторм, ветер, ливни, подтопления и может спровоцировать торнадо. Ожидается, что торнадо появится в воскресенье на юге и ближе к центральной части.

На побережье Флориды прогнозируется прилив воды высотой 4,6 м.

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