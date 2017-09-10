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10:26 (мск), источник: Publika.md

17-летний парень впал в кому после ДТП на Старой Почте

17-летний юноша попал под колеса машины, решив перейти дорогу в неположенном месте. ДТП случилось накануне вечером в столице на Старой Почте. Парня доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: Publika.md

Водитель 58-ми лет, утверждает, что юноша появился на проезжей части неожиданно, так что наезда было не избежать. Мужчина говорит, что до инцидента парень был в компании друзей на автозаправке, расположенной по Петриканской улице.

Пострадавший — уроженец села Гиличены Теленештского района. Его друзья отрицают, что были вмести.

«Нам по телефону сообщили, так как он наш приятель. Но мы не были вместе. Нам не известно, что произошло. Слышали, что его сбила машина, и он в тяжелом состоянии. Мы ищем сейчас его родителей. Пытаемся дозвониться».

Как сообщила пресс-секретарь Института матери и ребенка Стелуца Андрей, юноша в коме и находится в отделении интенсивной терапии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Также накануне на перекрестке улиц Матеевича и Александри столкнулись два легковых автомобиля. По данным полиции, один из водителей не уступил дорогу. В результате ДТП один из пассажиров получил легкие травмы.

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