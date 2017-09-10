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10:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области на трассе «снесло» фуру с алкоголем

«КАМАЗ» с полуприцепом съехал в кювет на трассе М-4 «Дон» в Лискинском районе у села Давыдовка около 18:00 субботы, 9 сентября.

Дальнобойщик перевозил алкоголь — и много ящиков после ДТП оказались по обочине, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» очевидец аварии Евгений Павленко.

— Как мы поняли по запаху и бутылкам, скорее всего, дальнобойщик вёз вино. Учитывая то, что фуру так смяло, и на обочине было очень много ящиков и бутылок, разбилась значительная часть товара, — добавил Евгений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотография с места ДТП появилась в соцсетях, и пользователи сразу стали в шутку спрашивать, куда приезжать за бесплатным алкоголем. Другие же подписчики посочувствовали водителю.

— Если товар разлетелся, халявщики растащат быстро. Был случай: перевернулась фура с пивом, водитель умолял не трогать товар, но всем было все равно, — написал Евгений Пирогов.

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