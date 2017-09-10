В Воронежской области на трассе «снесло» фуру с алкоголем

Дальнобойщик перевозил алкоголь — и много ящиков после ДТП оказались по обочине, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» очевидец аварии Евгений Павленко.

— Как мы поняли по запаху и бутылкам, скорее всего, дальнобойщик вёз вино. Учитывая то, что фуру так смяло, и на обочине было очень много ящиков и бутылок, разбилась значительная часть товара, — добавил Евгений.

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Фотография с места ДТП появилась в соцсетях, и пользователи сразу стали в шутку спрашивать, куда приезжать за бесплатным алкоголем. Другие же подписчики посочувствовали водителю.