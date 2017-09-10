В Воронежской области на трассе «снесло» фуру с алкоголем
«КАМАЗ» с полуприцепом съехал в кювет на трассе М-4 «Дон» в Лискинском районе у села Давыдовка около 18:00 субботы, 9 сентября.
«КАМАЗ» с полуприцепом съехал в кювет на трассе М-4 «Дон» в Лискинском районе у села Давыдовка около 18:00 субботы, 9 сентября.
Дальнобойщик перевозил алкоголь — и много ящиков после ДТП оказались по обочине, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» очевидец аварии Евгений Павленко.
— Как мы поняли по запаху и бутылкам, скорее всего, дальнобойщик вёз вино. Учитывая то, что фуру так смяло, и на обочине было очень много ящиков и бутылок, разбилась значительная часть товара, — добавил Евгений.
Фотография с места ДТП появилась в соцсетях, и пользователи сразу стали в шутку спрашивать, куда приезжать за бесплатным алкоголем. Другие же подписчики посочувствовали водителю.
— Если товар разлетелся, халявщики растащат быстро. Был случай: перевернулась фура с пивом, водитель умолял не трогать товар, но всем было все равно, — написал Евгений Пирогов.