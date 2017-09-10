Бывший министр МВД сбил 21-летнего велосипедиста

Источник: Publika.md

ДТП произошло в селе Паланка района Штефан Водэ. Пострадавшему 21 год. Он находится в больнице, его состояние стабильное.

Папук настаивает, что велосипедист выехал на проезжую часть, не убедившись, что она свободна. Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Штефан Водэ Инга Петрова, юноша был пьян. Наличия алкоголя в крови бывшего замминистра алкотест не выявил. Начато уголовное расследование.