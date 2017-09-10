Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
10:51 (мск), источник: Publika.md

Бывший министр МВД сбил 21-летнего велосипедиста

Бывший министр внутренних дел Георгий Папук сбил накануне вечером велосипедиста.

Источник: Publika.md

ДТП произошло в селе Паланка района Штефан Водэ. Пострадавшему 21 год. Он находится в больнице, его состояние стабильное.

Папук настаивает, что велосипедист выехал на проезжую часть, не убедившись, что она свободна. Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Штефан Водэ Инга Петрова, юноша был пьян. Наличия алкоголя в крови бывшего замминистра алкотест не выявил. Начато уголовное расследование.

В январе 2015-го Кишиневская апелляционная палата приговорила Георгия Папука к четырем годам тюрьмы по делу о массовых беспорядках 7 апреля 2009-го. Позже Высшая судебная палата оправдала экс-министра и обязала его выплатить штраф в 20 тысяч леев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Голосование на выборах началось по всей России
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
Пхеньян мог создать ядерное оружие при тайной помощи Тегерана
Трамп обратился к американцам перед наступлением урагана «Ирма»
Соратники Саакашвили добыли план властей по его нейтрализации
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
«Зенит» в игре с «Динамо» попробует продлить серию без поражений Петербургский клуб остается единственным, кто не познал горечь поражений в текущем розыгрыше РФПЛ
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь