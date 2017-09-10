Бывший министр МВД сбил 21-летнего велосипедиста
Бывший министр внутренних дел Георгий Папук сбил накануне вечером велосипедиста.
Бывший министр внутренних дел Георгий Папук сбил накануне вечером велосипедиста.
ДТП произошло в селе Паланка района Штефан Водэ. Пострадавшему 21 год. Он находится в больнице, его состояние стабильное.
Папук настаивает, что велосипедист выехал на проезжую часть, не убедившись, что она свободна. Как сообщила
В январе 2015-го Кишиневская апелляционная палата приговорила Георгия Папука к четырем годам тюрьмы по делу о массовых беспорядках 7 апреля 2009-го. Позже Высшая судебная палата оправдала