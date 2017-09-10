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11:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске легковой автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами

«Легковушка» разбилась «в металлолом». На месте происшествия работают медики и спасатели.

Сегодня в районе улиц Транспортных в пассажирскую маршрутку № 362 врезался легковой автомобиль. Об этом сообщила в паблике «Омск ВК» очевидица.

Юлия Вицко, подписчица сообщества «Омск ВК»:

 — В маршрутке люди вообще не поняли, откуда он взялся. Думали, что маршрутка перевернётся. С какой скоростью надо было вылететь, чтоб так перед расхлестать?

Передняя часть автомобиля и впрямь разбита до состояния, которое в народе именуют «металлоломом». У маршрутки пострадало одно из задних стёкол.

Позже другая очевидица добавила к посту фотографию, сделанную с верхних этажей жилого дома. На снимке видно, что на месте происшествия работают скорая помощь и спасатели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальной информации о том, имеются ли пострадавшие, пока нет.

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