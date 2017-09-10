В Омске легковой автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами

Сегодня в районе улиц Транспортных в пассажирскую маршрутку № 362 врезался легковой автомобиль. Об этом сообщила в паблике «Омск ВК» очевидица.

Юлия Вицко, подписчица сообщества «Омск ВК»:

— В маршрутке люди вообще не поняли, откуда он взялся. Думали, что маршрутка перевернётся. С какой скоростью надо было вылететь, чтоб так перед расхлестать?

Передняя часть автомобиля и впрямь разбита до состояния, которое в народе именуют «металлоломом». У маршрутки пострадало одно из задних стёкол.

Позже другая очевидица добавила к посту фотографию, сделанную с верхних этажей жилого дома. На снимке видно, что на месте происшествия работают скорая помощь и спасатели.

<div id="vk_post_-50738246_1872976"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-50738246_1872976", -50738246, 1872976, 'DMu4DBnZ30QYDLx_vIz9KS_0X5Sn')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.