В Омске легковой автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами
«Легковушка» разбилась «в металлолом». На месте происшествия работают медики и спасатели.
«Легковушка» разбилась «в металлолом». На месте происшествия работают медики и спасатели.
Сегодня в районе улиц Транспортных в пассажирскую маршрутку № 362 врезался легковой автомобиль. Об этом сообщила в паблике «Омск ВК» очевидица.
Юлия Вицко, подписчица сообщества «Омск ВК»:
— В маршрутке люди вообще не поняли, откуда он взялся. Думали, что маршрутка перевернётся. С какой скоростью надо было вылететь, чтоб так перед расхлестать?
Передняя часть автомобиля и впрямь разбита до состояния, которое в народе именуют «металлоломом». У маршрутки пострадало одно из задних стёкол.
Позже другая очевидица добавила к посту фотографию, сделанную с верхних этажей жилого дома. На снимке видно, что на месте происшествия работают скорая помощь и спасатели.
Официальной информации о том, имеются ли пострадавшие, пока нет.