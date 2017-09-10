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12:10 (мск), источник: dostup1.ru

BMW разбился «всмятку» в столкновении с Volvo в Челябинске

Автомобили столкнулись на мокрой дороге на перекрестке Труда и Энгельса.

В Челябинске устанавливаются обстоятельства столкновения BMW и Volvo сегодня, 10 сентября, утром — машины «встретились» на перекрестке улиц Труда и Энгельса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам очевидцев, BMW почти полностью потерял переднюю часть, Volvo пострадал чуть меньше. Человеческих жертв, по предварительным данным нет.

Движение на перекрестке из-за аварии было затрудненным.

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает причины аварии, не исключено, что негативной предпосылкой ДТП стала мокрая дорога — с ура в южноуральской столице шел дождь.

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