BMW разбился «всмятку» в столкновении с Volvo в Челябинске
Автомобили столкнулись на мокрой дороге на перекрестке Труда и Энгельса.
Автомобили столкнулись на мокрой дороге на перекрестке Труда и Энгельса.
В Челябинске устанавливаются обстоятельства столкновения BMW и Volvo сегодня, 10 сентября, утром — машины «встретились» на перекрестке улиц Труда и Энгельса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам очевидцев, BMW почти полностью потерял переднюю часть, Volvo пострадал чуть меньше. Человеческих жертв, по предварительным данным нет.
Движение на перекрестке
В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает причины аварии, не исключено, что негативной предпосылкой ДТП стала мокрая дорога — с ура в южноуральской столице шел дождь.