BMW разбился «всмятку» в столкновении с Volvo в Челябинске

В Челябинске устанавливаются обстоятельства столкновения BMW и Volvo сегодня, 10 сентября, утром — машины «встретились» на перекрестке улиц Труда и Энгельса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам очевидцев, BMW почти полностью потерял переднюю часть, Volvo пострадал чуть меньше. Человеческих жертв, по предварительным данным нет.

Движение на перекрестке из-за аварии было затрудненным.