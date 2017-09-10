В ДТП в Каневском районе пострадали четыре человека

Краснодар. 10 сентября — Новая Кубань. Сегодня в 2 часа ночи в Каневском районе на трассе «Краснодар — Ейск» произошло ДТП. По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, столкнулись автомобиль «Hyundai» и микроавтобус. Предварительно известно, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение.