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11:20 (мск), источник: Новая Кубань

В ДТП в Каневском районе пострадали четыре человека

Столкнулись микроавтобус и иномарка.

Краснодар. 10 сентября — Новая Кубань. Сегодня в 2 часа ночи в Каневском районе на трассе «Краснодар — Ейск» произошло ДТП. По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, столкнулись автомобиль «Hyundai» и микроавтобус. Предварительно известно, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте, водитель и два пассажира микроавтобуса госпитализированы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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