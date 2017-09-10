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11:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Фура снесла частный дом на Кировской трассе

Грузовик врезался в дом, стоявший на краю дороги.

ДТП с участием грузового автомобиля произошло в селе Сырохватово городского округа города Бор в Нижегородской области 9 сентября. Об этом сообщается в соцсетях.

Село находится на Кировской трассе. Грузовая фура врезалась в частный дом, стоящий рядом с дорогой. В результате ДТП обрушилась часть дома. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

В результате происшествия на трассе образовалась огромная пробка.

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