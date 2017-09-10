Фура снесла частный дом на Кировской трассе
Грузовик врезался в дом, стоявший на краю дороги.
Грузовик врезался в дом, стоявший на краю дороги.
ДТП с участием грузового автомобиля произошло в селе Сырохватово городского округа города Бор в Нижегородской области 9 сентября. Об этом сообщается в соцсетях.
Село находится на Кировской трассе. Грузовая фура врезалась в частный дом, стоящий рядом с дорогой. В результате ДТП обрушилась часть дома. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
В результате происшествия на трассе образовалась огромная пробка.