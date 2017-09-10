И снова бомба: новые подробности взрыва в Киеве

Полиция по факту взрыва в центре столицы Украины завела дело по статье «умышленное убийство». В настоящее время в рамках расследования проводятся опросы свидетелей и очевидцев.

«По данным экспертов, оказалось, что бомба была заложена внутри автомобиля, в подлокотнике между передними сидениями. И получается, таким образом, что или эта бомба была заложена внутрь, кто-то имел доступ к машине Махаури, в то время, когда эта машина осталась без присмотра, эту бомбу заложили туда, или эта бомба находилась там», — сказал Геращенко в ходе выступления, которое транслировал в прямом эфире украинский телеканал.