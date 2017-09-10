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11:35 (мск), источник: Sputnik.by

И снова бомба: новые подробности взрыва в Киеве

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал журналистам о заложенной внутри автомобиля бомбе, в результате взрыва которой в пятницу вечером в центре Киева погиб уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури) и пострадала украинская модель Наталья.

Источник: Sputnik.by

Полиция по факту взрыва в центре столицы Украины завела дело по статье «умышленное убийство». В настоящее время в рамках расследования проводятся опросы свидетелей и очевидцев.

«По данным экспертов, оказалось, что бомба была заложена внутри автомобиля, в подлокотнике между передними сидениями. И получается, таким образом, что или эта бомба была заложена внутрь, кто-то имел доступ к машине Махаури, в то время, когда эта машина осталась без присмотра, эту бомбу заложили туда, или эта бомба находилась там», — сказал Геращенко в ходе выступления, которое транслировал в прямом эфире украинский телеканал.

Мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

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