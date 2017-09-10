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12:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге водитель «восьмерки» врезался в опору рекламного щита

И погубил пассажира.

ДТП с погибшим и пострадавшим произошло ночью 10 сентября 2017 года в Екатеринбурге. На улице Щербакова ВАЗ-2108 врезался в опору рекламного щита, сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА».

«Я ехал со стороны Ботаники в сторону Щербакова. Он обогнал меня по правому ряду, потом через левый ряд обогнал машину спереди. Потом он влетел в рекламный щит. Машина на боку стояла. Мы ее перевернули», — рассказал спасателям очевидец ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, в салоне автомобиля находились 4 человека. Водитель и пассажир, ехавший на переднем сидении, с места аварии сбежали. Пассажирам заднего дивана повезло меньше — один погиб, второй госпитализирован.

В ГИБДД Екатеринбурга уточнили, что водитель ВАЗа не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, после чего произошло столкновение с опорой рекламного щита.

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