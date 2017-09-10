Пожарного ударило током при тушении пожара в кафе в Костанае
АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Пожарный, участвовавший в тушении крупного возгорания, получил удар электрическим током.
АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Пожарный, участвовавший в тушении крупного возгорания, получил удар электрическим током.
Кафе «West» вспыхнуло сегодня в Костанае около 9 часов утра. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. К 11.50 возгорание силами 38 пожарных удалось полностью ликвидировать. При этом, жизнь одного из сотрудников ДЧС оказалась в опасности.
Информацию об ударе током подчиненного из уст заместителя начальника службы пожаротушения департамента Ерболата Агдавлетова опубликовала газета «Костанайские новости».
Агдавлетов рассказал о подробностях пожара. По его словам, сначала загорелась крыша здания, но она была покрыта легковоспламеняющейся черепицей, поэтому огонь стал распространяться по зданию быстро. Кроме того, ситуация осложнялась тем, что подъехать к клубу было возможно со стороны только одной из улиц, так как на других велись ремонтные дорожные работы.
«Когда пожарные подъехали, состоялась встреча с руководством комплекса. Нам сообщили, что объект обесточен, не доверять этой информации повода не было.
Пожарному сразу была оказана медицинская помощь. Он отказался от госпитализации, но, по настоянию Агдавлетова, все же поехал на осмотр в больницу.
Уже известно, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Теперь предстоит выяснить: почему человека ударило током, если ранее сообщалось об отключении электричества.