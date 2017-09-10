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13:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пожарного ударило током при тушении пожара в кафе в Костанае

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Пожарный, участвовавший в тушении крупного возгорания, получил удар электрическим током.

Источник: Sputniknews.kz

Кафе «West» вспыхнуло сегодня в Костанае около 9 часов утра. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. К 11.50 возгорание силами 38 пожарных удалось полностью ликвидировать. При этом, жизнь одного из сотрудников ДЧС оказалась в опасности.

Информацию об ударе током подчиненного из уст заместителя начальника службы пожаротушения департамента Ерболата Агдавлетова опубликовала газета «Костанайские новости».

Агдавлетов рассказал о подробностях пожара. По его словам, сначала загорелась крыша здания, но она была покрыта легковоспламеняющейся черепицей, поэтому огонь стал распространяться по зданию быстро. Кроме того, ситуация осложнялась тем, что подъехать к клубу было возможно со стороны только одной из улиц, так как на других велись ремонтные дорожные работы.

«Когда пожарные подъехали, состоялась встреча с руководством комплекса. Нам сообщили, что объект обесточен, не доверять этой информации повода не было. Из-за этого нашего сотрудника ударило электрическим током, когда он находился на крыше и тушил пожар, какие-то провода замкнуло», — рассказал Агдавлетов.

Пожарному сразу была оказана медицинская помощь. Он отказался от госпитализации, но, по настоянию Агдавлетова, все же поехал на осмотр в больницу.

Уже известно, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Теперь предстоит выяснить: почему человека ударило током, если ранее сообщалось об отключении электричества.

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 Пожарного ударило током при тушении пожара в кафе в Костанае
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