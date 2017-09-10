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13:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Стерлитамаке из-за угрозы взрыва эвакуировали сразу два торговых центра

Во второй половине дня в Стерлитамаке срочно эвакуировали посетителей ТРЦ «Арбат», расположенного на улице Артема.

На фото и видео, опубликованным в соцсетях, видно как около торгового центра толпятся люди, а к зданию людей стягиваются экстренные службы — полиция, МЧС, скорая помощь.

Как сообщает sterlitamakcity.ru ,"Арбат никого не пускают, парковка оцеплена. Что именно случилось, непонятно. Очевидцы в соцсетях пишут, что неизвестные позвонили в полицию с сообщением о заложенной бомбе в здании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть позже в городе эвакуировали еще один торговый центр, «Фарби». По громкой связи посетителей, без объяснения причин, попросили срочно покинуть помещение. Подробности уточняются.

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