В Стерлитамаке из-за угрозы взрыва эвакуировали сразу два торговых центра
Во второй половине дня в Стерлитамаке срочно эвакуировали посетителей ТРЦ «Арбат», расположенного на улице Артема.
Во второй половине дня в Стерлитамаке срочно эвакуировали посетителей ТРЦ «Арбат», расположенного на улице Артема.
На фото и видео, опубликованным в соцсетях, видно как около торгового центра толпятся люди, а к зданию людей стягиваются экстренные службы — полиция, МЧС, скорая помощь.
Как сообщает sterlitamakcity.ru ,"Арбат никого не пускают, парковка оцеплена. Что именно случилось, непонятно. Очевидцы в соцсетях пишут, что неизвестные позвонили в полицию с сообщением о заложенной бомбе в здании.
Чуть позже в городе эвакуировали еще один торговый центр, «Фарби». По громкой связи посетителей, без объяснения причин, попросили срочно покинуть помещение. Подробности уточняются.