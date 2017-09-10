В Стерлитамаке из-за угрозы взрыва эвакуировали сразу два торговых центра

На фото и видео, опубликованным в соцсетях, видно как около торгового центра толпятся люди, а к зданию людей стягиваются экстренные службы — полиция, МЧС, скорая помощь.

Как сообщает sterlitamakcity.ru ,"Арбат никого не пускают, парковка оцеплена. Что именно случилось, непонятно. Очевидцы в соцсетях пишут, что неизвестные позвонили в полицию с сообщением о заложенной бомбе в здании.

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