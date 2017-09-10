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14:31 (мск), источник: Sputnik.by

Польских музыкантов задержали в США по подозрению в похищении фанатки

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Полиция сообщила о задержании в США четверых музыкантов польской металл-группы Decapitated по подозрению в похищении женщины, которая, предположительно, присутствовала на концерте группы.

Источник: Sputnik.by

По информации правоохранительных органов города Спокан в штате Вашингтон, инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября после концерта Decapitated. Патрульный, принявший звонок женщины о похищении, оказал жертве похитителей помощь. Утром 9 сентября в ходе дальнейшего расследования по подозрению в похищении в городе Санта-Ана (штат Калифорния) полицией Лос-Анджелеса были задержаны участники группы Вацлав Келтыка (Waclaw J. Kieltyka), Рафал Пётровский (Rafal T. Piotrowski), Хуберт Вецек (Hubert E. Wiecek), Михал Лисейко (Michal M. Lysejko).

Полиция города Спокан выразила благодарность офису шерифа округа Лос-Анджелес за помощь в расследовании инцидента и задержании подозреваемых.

В связи с данным инцидентом СМИ вспоминают скандал с похищением гражданином Польши итальянской модели. Девушка находилась в Милане, где должна была принять участие в фотосессии, но вместо встречи с возможными работодателями она оказалась в сельском домике в окрестностях Турина — при похищении ей вкололи снотворное. Похититель пытался продать ее на «теневом» интернет-аукционе за 300 тысяч евро в криптовалютном эквиваленте.

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