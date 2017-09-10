Польских музыкантов задержали в США по подозрению в похищении фанатки

По информации правоохранительных органов города Спокан в штате Вашингтон, инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября после концерта Decapitated. Патрульный, принявший звонок женщины о похищении, оказал жертве похитителей помощь. Утром 9 сентября в ходе дальнейшего расследования по подозрению в похищении в городе Санта-Ана (штат Калифорния) полицией Лос-Анджелеса были задержаны участники группы Вацлав Келтыка (Waclaw J. Kieltyka), Рафал Пётровский (Rafal T. Piotrowski), Хуберт Вецек (Hubert E. Wiecek), Михал Лисейко (Michal M. Lysejko).

В связи с данным инцидентом СМИ вспоминают скандал с похищением гражданином Польши итальянской модели. Девушка находилась в Милане, где должна была принять участие в фотосессии, но вместо встречи с возможными работодателями она оказалась в сельском домике в окрестностях Турина — при похищении ей вкололи снотворное. Похититель пытался продать ее на «теневом» интернет-аукционе за 300 тысяч евро в криптовалютном эквиваленте.