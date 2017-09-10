Польских музыкантов задержали в США по подозрению в похищении фанатки
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Полиция сообщила о задержании в США четверых музыкантов польской
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Полиция сообщила о задержании в США четверых музыкантов польской
По информации правоохранительных органов города Спокан в штате Вашингтон, инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября после концерта Decapitated. Патрульный, принявший звонок женщины о похищении, оказал жертве похитителей помощь. Утром 9 сентября в ходе дальнейшего расследования по подозрению в похищении в городе
Полиция города Спокан выразила благодарность офису шерифа округа
В связи с данным инцидентом СМИ вспоминают скандал с похищением гражданином Польши итальянской модели. Девушка находилась в Милане, где должна была принять участие в фотосессии, но вместо встречи с возможными работодателями она оказалась в сельском домике в окрестностях Турина — при похищении ей вкололи снотворное. Похититель пытался продать ее на «теневом»