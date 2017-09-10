Под Невьянском ВАЗ-2110 протаранил жилой дом — погиб человек
Водитель не учел погодные условия.
Водитель не учел погодные условия.
В ДТП, случившемся в поселке Цементный под Невьянском 9 сентября 2017 года, погиб 37-летний житель Новоуральска.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, около 13.30 в районе Ленина, 70 в угол многоквартирного жилого дома врезался ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель не учел дорожные и метеорологические условия,
Погиб один из пассажиров, еще один с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.