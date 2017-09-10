В Бобруйске поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла 9 сентября около 20.20 в Бобруйске вблизи ст. Красный брод. Поезд региональных линий Жлобин-Рабкор сбил бобруйчанина 1971 года рождения. По предварительной версии, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед идущим поездом. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Бобруйской ЦРБ, где примерно через час скончался.