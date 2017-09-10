В Бобруйске поезд насмерть сбил мужчину
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске поезд насмерть сбил мужчину. Такую информацию в соцсети разместила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, сообщает БЕЛТА.
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске поезд насмерть сбил мужчину. Такую информацию в соцсети разместила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, сообщает БЕЛТА.
Трагедия произошла 9 сентября около 20.20 в Бобруйске вблизи ст. Красный брод. Поезд региональных линий
По данному факту Бобруйский межрайонной отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и машинист поезда, назначен ряд экспертиз.