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14:23 (мск), источник: БЕЛТА

В Бобруйске поезд насмерть сбил мужчину

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске поезд насмерть сбил мужчину. Такую информацию в соцсети разместила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 9 сентября около 20.20 в Бобруйске вблизи ст. Красный брод. Поезд региональных линий Жлобин-Рабкор сбил бобруйчанина 1971 года рождения. По предварительной версии, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед идущим поездом. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Бобруйской ЦРБ, где примерно через час скончался.

По данному факту Бобруйский межрайонной отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и машинист поезда, назначен ряд экспертиз.

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