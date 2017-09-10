Пять автомобилей столкнулись в Алматы
АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в воскресенье днем в Алматы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в воскресенье днем в Алматы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Авария произошла на пересечении улиц Саина и Джандосова. Водитель автомобиля Mercedes не справившись с управлением врезался в три автомашины — Kia, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.
От удара Toyota RAV4 откинуло на автомобиль Mitsubishi Delica.
По словам очевидцев, водитель Mercedes находился в неадекватном состоянии.
В ДТП обошлось без жертв и пострадавших.