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15:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пять автомобилей столкнулись в Алматы

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в воскресенье днем в Алматы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Авария произошла на пересечении улиц Саина и Джандосова. Водитель автомобиля Mercedes не справившись с управлением врезался в три автомашины — Kia, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.

От удара Toyota RAV4 откинуло на автомобиль Mitsubishi Delica.

По словам очевидцев, водитель Mercedes находился в неадекватном состоянии.

В ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

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