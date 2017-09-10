Двое молдаван принуждали мужчину-инвалида просить милостыню в городах ЕС

Источник: Publika.md

Они принуждали инвалида к попрошайничеству в разных городах Евросоюза. Женщину и мужчину отправили за решетку на пять лет, однако при хорошем поведении они проведут там всего год.

Пара около двух лет жила на средства, которые собирал мужчина-инвалид. По оценкам следователей, их месячных доход превышал восемь тысяч евро.

Решением суда, у них конфискуют большую часть имущества, а также деньги на сумму 29 тысяч евро.

После отбытия наказания их вышлют из Эстонии с десятилетним запретом на въезд в эту страну.