Двое молдаван принуждали мужчину-инвалида просить милостыню в городах ЕС
В Эстонии двух граждан Молдовы приговорили к тюремным срокам.
В Эстонии двух граждан Молдовы приговорили к тюремным срокам.
Они принуждали инвалида к попрошайничеству в разных городах Евросоюза. Женщину и мужчину отправили за решетку на пять лет, однако при хорошем поведении они проведут там всего год.
Пара около двух лет жила на средства, которые собирал
Решением суда, у них конфискуют большую часть имущества, а также деньги на сумму 29 тысяч евро.
После отбытия наказания их вышлют из Эстонии с десятилетним запретом на въезд в эту страну.
Адвокат обвиняемой с решением судей не согласен и намерен обжаловать вердикт.