В 255 километрах от Актау произошло землетрясение
Подземный толчок зафиксирован в Каспийском море у побережья Дагестана 10 сентября в 09:40 по местному времени, сообщает Лада.kz.
Подземный толчок зафиксирован в Каспийском море у побережья Дагестана 10 сентября в 09:40 по местному времени, сообщает Лада.kz.
Расстояние от эпицентра до Актау составило 255,51 километра.
Информация о пострадавших на сайте главного управления МЧС России по Дагестану отсутствует. Магнитуда подземного толчка, по сообщению
Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Координаты гипоцентра 42°4"12 северной широты, 48°54"0 восточной долготы. Это в 47 километрах