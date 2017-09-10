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15:10 (мск), источник: 365info.kz

В 255 километрах от Актау произошло землетрясение

Подземный толчок зафиксирован в Каспийском море у побережья Дагестана 10 сентября в 09:40 по местному времени, сообщает Лада.kz.

Источник: 365info.kz

Расстояние от эпицентра до Актау составило 255,51 километра.

Информация о пострадавших на сайте главного управления МЧС России по Дагестану отсутствует. Магнитуда подземного толчка, по сообщению Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 3,7 балла.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Координаты гипоцентра 42°4"12 северной широты, 48°54"0 восточной долготы. Это в 47 километрах северо-восточнее города Дербент и в 134 километрах юго-восточнее Махачкалы.

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