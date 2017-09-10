В пожаре на КПП «Тересполь» сгорело 2 белорусских автомобиля

«Есть информация о том, что пострадавших в результате пожара нет. Одновременно мы решаем сейчас вопрос о возврате граждан Республики Беларусь, у которых огнем были уничтожены документы, дающие право на пересечение государственной границы. Польская сторона ведет по этому поводу разбирательство», — сказал Бычковский.