В пожаре на КПП «Тересполь» сгорело 2 белорусских автомобиля
Утром в воскресенье, 10 сентября, на польской стороне пограничного перехода
Утром в воскресенье, 10 сентября, на польской стороне пограничного перехода
«Есть информация о том, что пострадавших в результате пожара нет. Одновременно мы решаем сейчас вопрос о возврате граждан Республики Беларусь, у которых огнем были уничтожены документы, дающие право на пересечение государственной границы. Польская сторона ведет по этому поводу разбирательство», — сказал Бычковский.
По свидетельству очевидцев, в загоревшейся машине находились мужчина и женщина с маленьким ребенком. Пожар ликвидировали польские пожарники. Автомобили сгорели полностью. Работа и пропуск граждан на погранпереходе «Брест» не останавливалась.