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15:38 (мск), источник: Sputnik.by

В пожаре на КПП «Тересполь» сгорело 2 белорусских автомобиля

Утром в воскресенье, 10 сентября, на польской стороне пограничного перехода Брест-Тересполь произошел пожар: сгорели два автомобиля, двигавшиеся с территории Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Есть информация о том, что пострадавших в результате пожара нет. Одновременно мы решаем сейчас вопрос о возврате граждан Республики Беларусь, у которых огнем были уничтожены документы, дающие право на пересечение государственной границы. Польская сторона ведет по этому поводу разбирательство», — сказал Бычковский.

По свидетельству очевидцев, в загоревшейся машине находились мужчина и женщина с маленьким ребенком. Пожар ликвидировали польские пожарники. Автомобили сгорели полностью. Работа и пропуск граждан на погранпереходе «Брест» не останавливалась.

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