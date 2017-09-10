Астану накрыла пыльная буря
Астану накрыла пыльная буря, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Астану накрыла пыльная буря, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Астане поднялся сильный ветер. Жители столицы засняли на видео пыльную бурю.
Отметим, сегодня в Астана принимает высоких гостей из более чем 15 стран мира на саммите ОИС. Кроме того, сегодня планируется церемония закрытия международной выставки ЭКСПО в Астане с фейерверками и концертной программой.
Напомним, в большинстве областей Казахстана на эти выходные метеорологическая служба страны обещала дожди, сильный порывистый ветер до 15−25 метров в секунду и понижение температуры. Температура воздуха, по данным синоптиков, на 2−4 градуса ниже климатической нормы.
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Штормовое предупреждение было в объявлено в Костанайской, Кызылординской и