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15:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Военный «заминировал» общежитие в Жамбылской области

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Офицер войсковой части осужден за ложное сообщение о бомбе в общежитии поселка Гвардейский Жамбылской области, сообщает военный суд Алматинского гарнизона.

Источник: Sputniknews.kz

По данным суда, 25 июня этого года лейтенант, находясь на дежурстве в войсковой части 30212 в поселке Гвардейский, позвонил со своего мобильного телефона вахтеру общежития № 7 и сообщил, что через 30 минут в здании прогремит взрыв.

Экстренные службы, прибывшие на место, не обнаружили взрывного устройства в общежитии.

Суд приговорил офицера к одному году лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме того, подсудимый лишен воинского звания. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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