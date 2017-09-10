Военный «заминировал» общежитие в Жамбылской области
АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Офицер войсковой части осужден за ложное сообщение о бомбе в общежитии поселка Гвардейский Жамбылской области, сообщает военный суд Алматинского гарнизона.
АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Офицер войсковой части осужден за ложное сообщение о бомбе в общежитии поселка Гвардейский Жамбылской области, сообщает военный суд Алматинского гарнизона.
По данным суда, 25 июня этого года лейтенант, находясь на дежурстве в войсковой части 30212 в поселке Гвардейский, позвонил со своего мобильного телефона вахтеру общежития № 7 и сообщил, что через 30 минут в здании прогремит взрыв.
Экстренные службы, прибывшие на место, не обнаружили взрывного устройства в общежитии.
Суд приговорил офицера к одному году лишения свободы в учреждении
Приговор не вступил в законную силу.