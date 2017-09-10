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21:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

Усиление ветра ожидается в нескольких областях Казахстана

В регионах объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 53% 770 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Из-за усиления ветра штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Казахстана, сообщает «Казгидромет».

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В Астане в ближайшие часы 10 сентября, сутки 11 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20 м/с.

Ночью 11 сентября в Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление западного, юго-западного ветра местами 15−20 м/с. Днем 11, ночью 12 сентября порывы ветра достигнут 23−28 м/с.

В Актюбинской области 11 сентября местами ожидается порывы северо-западного ветра 15−20 м/с. 11 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление западного ветра 15−20 м/с.

В Алматинской области 11 сентября ожидается местами гроза. Ветер западный, местами 15−20, днем порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 11 сентября ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15−20 м/с.

Сутки 11 сентября в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер ночью местами, днем временами 15−20 м/с.

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