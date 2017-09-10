Усиление ветра ожидается в нескольких областях Казахстана
В регионах объявлено штормовое предупреждение.
В регионах объявлено штормовое предупреждение.
АСТАНА, 10 сен — Sputnik.
В Астане в ближайшие часы 10 сентября, сутки 11 сентября ожидается ветер
Ночью 11 сентября в Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление западного,
В Актюбинской области 11 сентября местами ожидается порывы
В Алматинской области 11 сентября ожидается местами гроза. Ветер западный, местами 15−20, днем порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 11 сентября ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15−20 м/с.
Сутки 11 сентября в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер ночью местами, днем временами 15−20 м/с.