Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев пообещал России «немало неожиданностей»
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В РФ ответили Меркель на сравнение Крыма и воссоединения ГДР
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
8В Индии простились с Ганешей
19:29 (мск), источник: РИА Новости

СК проконтролирует дело об истязании приемной девочки на Урале

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ будет контролировать расследование дела об истязании приемной девочки в Свердловской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что следствие в Свердловской области подозревает женщину в истязании приемной дочери 2010 года рождения.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела об истязании приемного ребенка, возбужденного следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области», — сказала она.

На данном этапе девочка изъята из данной неблагополучной семьи и помещена в учреждение социального профиля, где ей была оказана необходимая психологическая помощь.

По версии следствия, в 2011 году подозреваемая взяла на воспитание в семью девочку 2010 года рождения. СК полагает, что в период с октября 2015 по май 2017 годов она систематически по малозначительным поводам применяла по отношению к ребенку физическое и психическое насилие, в частности, била девочку ремнем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 СК проконтролирует дело об истязании приемной девочки на Урале
После ДТП с восемью жертвами под Екатеринбургом возбудили уголовное дело
Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о Чуркине
Задержан глава дочерней компании «Роснефти»
Политологи оценили показатели явки на выборах 10 сентября
Лавров рассказал, зачем были созданы зоны деэскалации в Сирии
Сотникова прокомментировала слухи о завершении карьеры
Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд до Киева
Ураган «Ирма» оставил без света более миллиона жителей Флориды
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь