СК проконтролирует дело об истязании приемной девочки на Урале

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что следствие в Свердловской области подозревает женщину в истязании приемной дочери 2010 года рождения.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела об истязании приемного ребенка, возбужденного следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области», — сказала она.

На данном этапе девочка изъята из данной неблагополучной семьи и помещена в учреждение социального профиля, где ей была оказана необходимая психологическая помощь.