Ураган «Ирма» оставил без света более миллиона жителей Флориды

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Критическая ситуация может сложиться на западном побережье Флориды с приходом урагана «Ирма», сообщил в воскресенье в эфире американского телевидения губернатор штата Рик Скотт.

«Я очень обеспокоен тем, что происходит на западном побережье штата, по которому ударил ураган “Ирма” », — сказал он.

По его словам, «эта буря смертоносна». Ряд прибрежных районов затоплены, уже более 1 млн человек остались без света. Сообщается о трех погибших — они стали жертвами автоаварии.

Ранее, выступая с обращением к согражданам, губернатор сказал, что единственное, что они могут делать сейчас — это молиться за жителей штата.

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Он также отметил, что штату потребуются добровольцы и волонтеры для устранения последствий удара стихии.

Ураган «Ирма» несколько часов назад достиг территории штата Флорида. Его сила соответствует четвертой категории опасности из пяти возможных. Скорость ветра достигает 209 км/ч. Ураган обрушился на острова Флорида-Кис на юге штата. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в северо-западном направлении по побережью Флориды.