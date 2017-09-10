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18:34 (мск), источник: ИА Башинформ

ДТП под Уфой: трое погибших, трое раненых

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфимском районе около 19 часов на 1320 км трассы М7 столкнулись два автомобиля.

«По имеющейся на данный момент информации, это Toyota Crown и Kia Rio. В результате столкновения в салоне “Тойоты” погибла водительница, три ее пассажира госпитализированы. В “Киа” погибли водитель и пассажир. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Подробности уточняются», — сообщили в республиканской автоинспекции.

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