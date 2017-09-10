ДТП под Уфой: трое погибших, трое раненых

«По имеющейся на данный момент информации, это Toyota Crown и Kia Rio. В результате столкновения в салоне “Тойоты” погибла водительница, три ее пассажира госпитализированы. В “Киа” погибли водитель и пассажир. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Подробности уточняются», — сообщили в республиканской автоинспекции.