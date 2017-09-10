13-летняя девочка пропала в Астане

Источник: Tengrinews

По словам матери девочки, 9 сентября она вышла гулять с подругами и до настоящего времени не вернулась. Родители подали заявление в Алматинский РОВД.

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Несовершеннолетняя девочка была сразу же была объявлена в розыск.

«Нам разъяснили, что такие дела на особом контроле и розыск по детям подают сразу», — рассказала мама Альсины.

Рост Альсины Абдраевой 165 сантиметров, она среднего телосложения, глаза карие, волосы каштановые, прямые. Была одета в темно-зеленые джинсы, светлую кофту, розовый пиджак.