13-летняя девочка пропала в Астане
В Астане пропала 13-летняя девочка Альсина Абдраева, передает Tengrinews.kz.
В Астане пропала 13-летняя девочка Альсина Абдраева, передает Tengrinews.kz.
По словам матери девочки, 9 сентября она вышла гулять с подругами и до настоящего времени не вернулась. Родители подали заявление в Алматинский РОВД.
Несовершеннолетняя девочка была сразу же была объявлена в розыск.
«Нам разъяснили, что такие дела на особом контроле и розыск по детям подают сразу», — рассказала мама Альсины.
Рост Альсины Абдраевой 165 сантиметров, она среднего телосложения, глаза карие, волосы каштановые, прямые. Была одета в
Всех, кто владеет