В Омске экстренно эвакуировали горизбирком во время подведения итогов выборов
Как сообщает корреспондент «СуперОмска», только что поступил звонок о том, что помещение городского избиркома якобы заминировано.
Как сообщает корреспондент «СуперОмска», только что поступил звонок о том, что помещение городского избиркома якобы заминировано.
Сотрудники экстренных служб и полиции проводят эвакуацию всех присутствующих. Их перевели в здание областного избиркома.
Проводится проверка сообщения о взрывном устройстве.