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20:36 (мск), источник: СуперОмск

В Омске экстренно эвакуировали горизбирком во время подведения итогов выборов

Как сообщает корреспондент «СуперОмска», только что поступил звонок о том, что помещение городского избиркома якобы заминировано.

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фотографий

Сотрудники экстренных служб и полиции проводят эвакуацию всех присутствующих. Их перевели в здание областного избиркома.

Проводится проверка сообщения о взрывном устройстве.

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