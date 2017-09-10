Электричка сбила мужчину на севере Петербурга
Пешеход оказался на пути пригородного электропоезда в Приморском районе Петербурга 10 сентября. По предварительной информации,
Пешеход оказался на пути пригородного электропоезда в Приморском районе Петербурга 10 сентября. По предварительной информации,
Как сообщили в
По словам очевидцев, первую помощь пострадавшему ещё до приезда скорой и спасателей оказали члены поездной бригады и пассажиры, среди которых нашлись врачи. Предположительно, мужчине сильно повредило ноги. Очевидцы добавили, что когда его передавали скорой, он был жив. Однако по дороге в больницу мужчина скончался.
Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает личность мужчины и обстоятельства, при которых он оказался на путях в темное время суток.