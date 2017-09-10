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21:55 (мск), источник: Фонтанка

Электричка сбила мужчину на севере Петербурга

Пешеход оказался на пути пригородного электропоезда в Приморском районе Петербурга 10 сентября. По предварительной информации, из-под колес его успели вытащить живым, но до больницы не довезли.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, мужчина попал под колеса поезда Петербург — Белоостров неподалёку от станции «Удельная» в начале девятого вечера. Читатели «Фонтанки» добавляют, что трагедия произошла на перегоне Старая Деревня — Яхтенная, а пострадавшему было около 40 лет.

По словам очевидцев, первую помощь пострадавшему ещё до приезда скорой и спасателей оказали члены поездной бригады и пассажиры, среди которых нашлись врачи. Предположительно, мужчине сильно повредило ноги. Очевидцы добавили, что когда его передавали скорой, он был жив. Однако по дороге в больницу мужчина скончался.

Во время загрузки произошла ошибка.

Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает личность мужчины и обстоятельства, при которых он оказался на путях в темное время суток.

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