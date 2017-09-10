Электричка сбила мужчину на севере Петербурга

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, мужчина попал под колеса поезда Петербург — Белоостров неподалёку от станции «Удельная» в начале девятого вечера. Читатели «Фонтанки» добавляют, что трагедия произошла на перегоне Старая Деревня — Яхтенная, а пострадавшему было около 40 лет.

По словам очевидцев, первую помощь пострадавшему ещё до приезда скорой и спасателей оказали члены поездной бригады и пассажиры, среди которых нашлись врачи. Предположительно, мужчине сильно повредило ноги. Очевидцы добавили, что когда его передавали скорой, он был жив. Однако по дороге в больницу мужчина скончался.

<div id="vk_post_-68471405_7448982"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_7448982", -68471405, 7448982, 'pVjUqET1_YrBiXHAIjYQsZPZKg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.