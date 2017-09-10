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22:20 (мск), источник: Известия

Танкер с мазутом затонул у берегов Греции

Танкер с 2,2 тыс. т мазута и 370 т морского газойля затонул в Сароническом заливе недалеко от порта Пирей.

Как сообщает «РИА Новости», местные власти пытаются остановить загрязнение моря нефтепродуктами.

Танкер «Агия Зони II» затонул близ островка Аталанти, находящегося между Пиреем и островом Саламина, где он стоял на якоре после того, как отплыл от нефтеперерабатывающих заводов «Аспропиргос».

Отмечается, что патрульный катер спас двух из 11 членов экипажа.

Капитан и старший механик были доставлены в Центральный порт Пирея, где были арестованы, но впоследствии по распоряжению прокурора их освободили. Идет расследование причин и обстоятельств инцидента.

Напомним, в августе иракское судно «аль-Мисбар» затонуло в канале Хор-Абдалла в результате столкновения с иностранным судном Royal Arsenal. По меньшей мере 20 иракских моряков погибли.

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