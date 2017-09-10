Танкер с мазутом затонул у берегов Греции
Танкер с 2,2 тыс. т мазута и 370 т морского газойля затонул в Сароническом заливе недалеко от порта Пирей.
Танкер с 2,2 тыс. т мазута и 370 т морского газойля затонул в Сароническом заливе недалеко от порта Пирей.
Как сообщает «РИА Новости», местные власти пытаются остановить загрязнение моря нефтепродуктами.
Танкер «Агия Зони II» затонул близ островка Аталанти, находящегося между Пиреем и островом Саламина, где он стоял на якоре после того, как отплыл от нефтеперерабатывающих заводов «Аспропиргос».
Капитан и старший механик были доставлены в Центральный порт Пирея, где были арестованы, но впоследствии по распоряжению прокурора их освободили. Идет расследование причин и обстоятельств инцидента.
Напомним, в августе иракское судно «аль-Мисбар» затонуло в канале