В Воронеже после столкновения 4 автомобилей погиб человек

Массовая авария с участием Daewoo Gentra, Scoda Octavia, Volksvagen Tiguan и Chevrolet Niva произошла у остановки «Воронежстальмост». В результате столкновения погиб 69-летний водитель Volksvagen Tiguan. Медики госпитализировали двух пассажиров Volksvagen — женщину 69 лет и мужчину 80 лет, и 34-летнего водителя Scoda Octavia. Обстоятельства массовой аварии сейчас выясняет полиция.