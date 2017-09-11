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09:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже после столкновения 4 автомобилей погиб человек

Один человек погиб, трое получили ранения в результате столкновения четырех автомобилей на улице Волгоградская, 44 в 14:40 воскресенья, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Массовая авария с участием Daewoo Gentra, Scoda Octavia, Volksvagen Tiguan и Chevrolet Niva произошла у остановки «Воронежстальмост». В результате столкновения погиб 69-летний водитель Volksvagen Tiguan. Медики госпитализировали двух пассажиров Volksvagen — женщину 69 лет и мужчину 80 лет, и 34-летнего водителя Scoda Octavia. Обстоятельства массовой аварии сейчас выясняет полиция.

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