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23:20 (мск), источник: Sputnik.by

Танкер с мазутом затонул у берегов Греции

Самолет береговой охраны Греции сообщил о том, что в районе ЧП произошла утечка нефтепродуктов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Танкер затонул у острова Аталанти, на его борту находилось 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн морского газойля, передают информагентства.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье в Сароническом заливе недалеко от порта Пирей. Стоявший на якоре танкер пошел ко дну по неизвестным пока причинам. Патрульный катер спас двух членов экипажа из 11, находившихся на борту.

Береговая охрана Греции сообщила, что власти пытаются остановить загрязнение моря нефтепродуктами. Специалисты установили плавающие барьеры, водолазы герметизируют судно.

Известно, что танкер ранее отплыл от нефтеперерабатывающих заводов «Аспропиргос».

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