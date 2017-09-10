Танкер с мазутом затонул у берегов Греции

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Танкер затонул у острова Аталанти, на его борту находилось 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн морского газойля, передают информагентства.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье в Сароническом заливе недалеко от порта Пирей. Стоявший на якоре танкер пошел ко дну по неизвестным пока причинам. Патрульный катер спас двух членов экипажа из 11, находившихся на борту.