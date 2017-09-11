Ураган «Ирма» обрушился на Флориду
Ураган достиг острова Марко рядом с
Ураган достиг острова Марко рядом с
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ураган «Ирма» обрушился на остров Марко рядом с
Ураган достиг острова в 15.35 по местному времени (22.35 мск) и движется в северном направлении со скоростью 19 километров в час. По данным синоптиков, в ближайшие часы ураган, который вновь усилился до четвертой категории, обрушится на город
Президент США Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рик Скотт ранее призвали жителей атлантического побережья молиться и надеяться на лучшее. При этом в Вашингтоне пообещали оказать Флориде любую необходимую помощь.
Специалисты считают, что «Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Ранее «Ирма» уже нанесла удар по Кубе и другим островам Карибского бассейна, где от разгула стихии пострадали порядка 1,2 миллиона человек. В частности, ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей