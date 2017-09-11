Ураган «Ирма» обрушился на Флориду

Источник: AP 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ураган «Ирма» обрушился на остров Марко рядом с юго-западным побережьем американского штата Флорида. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.

Ураган достиг острова в 15.35 по местному времени (22.35 мск) и движется в северном направлении со скоростью 19 километров в час. По данным синоптиков, в ближайшие часы ураган, который вновь усилился до четвертой категории, обрушится на город Сент-Питерсберг (Санкт-Петербург). После этого «Ирма» направится на север, в сторону столицы штата города Таллахасси. К этому времени ураган ослабнет до третьего уровня опасности из пяти возможных.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек уже размещены в 500 временных убежищах.

​Президент США Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рик Скотт ранее призвали жителей атлантического побережья молиться и надеяться на лучшее. При этом в Вашингтоне пообещали оказать Флориде любую необходимую помощь.