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00:04 (мск), источник: РИА Новости

Ураган «Ирма» обрушился на Флориду

Ураган достиг острова Марко рядом с юго-западным побережьем штата и движется в северном направлении со скоростью 19 километров в час. В ближайшее время он обрушится на город Сент-Питерсберг.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ураган «Ирма» обрушился на остров Марко рядом с юго-западным побережьем американского штата Флорида. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.

Ураган достиг острова в 15.35 по местному времени (22.35 мск) и движется в северном направлении со скоростью 19 километров в час. По данным синоптиков, в ближайшие часы ураган, который вновь усилился до четвертой категории, обрушится на город Сент-Питерсберг (Санкт-Петербург). После этого «Ирма» направится на север, в сторону столицы штата города Таллахасси. К этому времени ураган ослабнет до третьего уровня опасности из пяти возможных.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек уже размещены в 500 временных убежищах.
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Последствия урагана «Харви» в Техасе

​Президент США Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рик Скотт ранее призвали жителей атлантического побережья молиться и надеяться на лучшее. При этом в Вашингтоне пообещали оказать Флориде любую необходимую помощь.

Специалисты считают, что «Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Ранее «Ирма» уже нанесла удар по Кубе и другим островам Карибского бассейна, где от разгула стихии пострадали порядка 1,2 миллиона человек. В частности, ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также причинил разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, а также Сент-Китсе и Невисе.

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