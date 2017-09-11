Кадры бесцеремонного ограбления пенсионерки возмутили приморцев (видео)

Инцидент произошел в одном из домом по улице Авроровская. Камера наблюдения зафиксировала ограбление пожилой женщины. На кадрах видно, как мужчина входит вслед за женщиной и пытается вырывать из ее рук сумку. Однако жертва держит сумку крепко, из-за чего и скатывается вниз по лестнице вместе с сумкой, убежать с которой пытается грабитель.