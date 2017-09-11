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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Кадры бесцеремонного ограбления пенсионерки возмутили приморцев (видео)

Вопиющий случай произошел в одном из подъездов Владивостока, сообщает ИА «Deita. ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в одном из домом по улице Авроровская. Камера наблюдения зафиксировала ограбление пожилой женщины. На кадрах видно, как мужчина входит вслед за женщиной и пытается вырывать из ее рук сумку. Однако жертва держит сумку крепко, из-за чего и скатывается вниз по лестнице вместе с сумкой, убежать с которой пытается грабитель.

К слову, на кадрах хорошо видно лицо мужчины. В произошедшем предстоит разобраться полиции.

А пользователи соцсетей уже успели высказаться по этому поводу.

«Бабушку жалко, а этот здоровый кабан пошёл бы работать», — негодуют они.

Виктор Бруевич.

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