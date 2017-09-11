Кадры бесцеремонного ограбления пенсионерки возмутили приморцев (видео)
Вопиющий случай произошел в одном из подъездов Владивостока, сообщает ИА «Deita. ru».
Вопиющий случай произошел в одном из подъездов Владивостока, сообщает ИА «Deita. ru».
Инцидент произошел в одном из домом по улице Авроровская. Камера наблюдения зафиксировала ограбление пожилой женщины. На кадрах видно, как мужчина входит вслед за женщиной и пытается вырывать из ее рук сумку. Однако жертва держит сумку крепко,
К слову, на кадрах хорошо видно лицо мужчины. В произошедшем предстоит разобраться полиции.
А пользователи соцсетей уже успели высказаться по этому поводу.
«Бабушку жалко, а этот здоровый кабан пошёл бы работать», — негодуют они.
Виктор Бруевич.