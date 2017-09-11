В Омске ночью фура врезалась в две иномарки
Фото с места происшествия появились в соцсетях.
В минувшее воскресенье, 10 сентября, на пересечении улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса поздним вечером произошло крупное ДТП.
По словам очевидцев, выложивших фото в группе «ЧП Омск» ВКонтакте, аварию спровоцировал водитель фуры. Он на светофоре зацепил два легковых автомобиля и скрылся с места происшествия.
Иномарки очень сильно покорежены. О пострадавших не сообщается.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.