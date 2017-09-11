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06:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ночью фура врезалась в две иномарки

Фото с места происшествия появились в соцсетях.

В минувшее воскресенье, 10 сентября, на пересечении улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса поздним вечером произошло крупное ДТП.

По словам очевидцев, выложивших фото в группе «ЧП Омск» ВКонтакте, аварию спровоцировал водитель фуры. Он на светофоре зацепил два легковых автомобиля и скрылся с места происшествия.

Иномарки очень сильно покорежены. О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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