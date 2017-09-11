В Хабаровске начальника ЖЭУ арестовали за падение горки на ребёнка
В Хабаровске начальника ЖЭУ арестовали за падение горки на ребёнка.
В Хабаровске начальника ЖЭУ арестовали за падение горки на ребёнка.
В дальневосточной столице по ходатайству следственных органов под домашний арест отправили начальника отдела
Ранее 39-летняя подозреваемая дала признательные показания. За выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрена уголовная ответственность. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 2 сентября во дворе дома № 58 по улице Руднева металлическая горка, стоявшая без закрепления, упала на маленького мальчика. Ребёнок получил смертельные травмы и скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело и выяснили, что работа по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома не отвечала требованиям безопасности. Это и повлекло за собой приведение горки в аварийное состояние.
После трагического случая управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда дало задание управляющим компаниям и товариществам собственников жилья провести полную проверку всех детских площадок во дворах многоквартирных домов.