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05:47 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске начальника ЖЭУ арестовали за падение горки на ребёнка

В Хабаровске начальника ЖЭУ арестовали за падение горки на ребёнка.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице по ходатайству следственных органов под домашний арест отправили начальника отдела жилищно-эксплуатационного участка подрядной организации, по вине которой, предположительно, на восьмилетнего мальчика упала горка на детской площадке.

Ранее 39-летняя подозреваемая дала признательные показания. За выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрена уголовная ответственность. Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК России по Хабаровскому краю, за совершение преступления предусмотрено несколько видов наказания, в том числе лишение свободы на срок до десяти лет.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 2 сентября во дворе дома № 58 по улице Руднева металлическая горка, стоявшая без закрепления, упала на маленького мальчика. Ребёнок получил смертельные травмы и скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело и выяснили, что работа по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома не отвечала требованиям безопасности. Это и повлекло за собой приведение горки в аварийное состояние.

После трагического случая управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда дало задание управляющим компаниям и товариществам собственников жилья провести полную проверку всех детских площадок во дворах многоквартирных домов.

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