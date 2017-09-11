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05:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье уже третьи сутки ищут пропавшего дайвера

Мужчина 9 сентября нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая и на поверхность не вышел.

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Полицейские и спасатели уже третьи сутки ищут мужчину, который 9 сентября нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая в Партизанском районе Приморья и пропал. Пока поиски не дали никаких результатов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Было установлено, что мужчины 1955 года рождения, 9 сентября около 11.30 нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая (севернее мыса Поворотный в Партизанском муниципальном районе) и на поверхность не вышел. Самостоятельные поиски силами полицейских, родных и близких результатов не дали.

10 сентября в 09.00 для оказания помощи полиции в поиске пропавшего убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России в составе четырех человек и 2 единиц техники, в том числе одно плавательное средство. Осмотрено 5 кв. км акватории бухты Окуневой. Поиски результатов не дали, будут продолжены 11 сентября.

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