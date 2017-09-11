В Приморье уже третьи сутки ищут пропавшего дайвера

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Полицейские и спасатели уже третьи сутки ищут мужчину, который 9 сентября нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая в Партизанском районе Приморья и пропал. Пока поиски не дали никаких результатов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Было установлено, что мужчины 1955 года рождения, 9 сентября около 11.30 нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая (севернее мыса Поворотный в Партизанском муниципальном районе) и на поверхность не вышел. Самостоятельные поиски силами полицейских, родных и близких результатов не дали.