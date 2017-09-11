Половина жителей Флориды остались без света из-за урагана «Ирма»
Скорость ветра упала с 209 до 169 километров в час.
Скорость ветра упала с 209 до 169 километров в час.
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Больше 3,3 млн жителей Флориды остались без электричества
Ожидается, что отключений будет еще больше по мере того, как шторм будет продвигаться на север. Всего в штате живет 7 млн человек.
Закрыты аэропорты Майами, Орландо,
В Сарасоте мощные волны выбросили на берег двух ламантинов. Местные жители не смогли вернуть их назад в воду и вызвали спасателей; однако позже, не дождавшись помощи, обернули животных в брезент и своими силами оттащили на глубину, достаточную для того, чтобы они смогли уплыть.
В воскресенье днем ураган «Ирма» достиг побережья Флориды. Сначала ему была присвоена четвертая категория, позже она была снижена до второй. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в
«Ирму» называют самым мощным ураганом, сформировавшемся Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами в регионе Карибского бассейна стали 25 человек.