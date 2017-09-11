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07:18 (мск), источник: Интерфакс

Половина жителей Флориды остались без света из-за урагана «Ирма»

Скорость ветра упала с 209 до 169 километров в час.

Источник: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Больше 3,3 млн жителей Флориды остались без электричества из-за урагана «Ирма», сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

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Ожидается, что отключений будет еще больше по мере того, как шторм будет продвигаться на север. Всего в штате живет 7 млн человек.

Закрыты аэропорты Майами, Орландо, Форт-Лодердейла и Тампы; некоторые из них обещают частично возобновить рейсы во вторник, у других расписание на ближайшие дни отсутствует полностью.

Из-за мощного ветра, чья скорость по последним данным упала с 209 до 169 км в час, опрокинулись три строительных крана: один из них на пляже в Форт-Лодердейле и два других — в Майами. О пострадавших ничего не известно.

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В Сарасоте мощные волны выбросили на берег двух ламантинов. Местные жители не смогли вернуть их назад в воду и вызвали спасателей; однако позже, не дождавшись помощи, обернули животных в брезент и своими силами оттащили на глубину, достаточную для того, чтобы они смогли уплыть.

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В воскресенье днем ураган «Ирма» достиг побережья Флориды. Сначала ему была присвоена четвертая категория, позже она была снижена до второй. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в северо-западном направлении по побережью штата.

«Ирму» называют самым мощным ураганом, сформировавшемся Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами в регионе Карибского бассейна стали 25 человек.

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2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Alex Heavy
Боженька он всё видит, живите в своей демократической стране и не суйте свой нос в другие страны!!! God, he sees all, live in their democratic country and...
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