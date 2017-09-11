В столице Сибири Хонда наехала на двух пешеходов и врезалась в авто
Инцидент произошел во время ливня.
Инцидент произошел во время ливня.
В столице Сибири два пешехода оказались сбиты иномаркой на Гуинобродском шоссе неподалеку от Гусинобродского кладбища. Об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Пострадавшими оказались тридцатилетний мужчина и шестидесятилетняя женщина. Они получили ушибы, после чего были госпитализированы в больницу. А водитель авто после наезда на пешеходов врезался в автомобиль.