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06:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В столице Сибири Хонда наехала на двух пешеходов и врезалась в авто

Инцидент произошел во время ливня.

В столице Сибири два пешехода оказались сбиты иномаркой на Гуинобродском шоссе неподалеку от Гусинобродского кладбища. Об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшими оказались тридцатилетний мужчина и шестидесятилетняя женщина. Они получили ушибы, после чего были госпитализированы в больницу. А водитель авто после наезда на пешеходов врезался в автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешеходов произошло из-за того, что водитель их не заметил, так как был сильный ливень. Инцидент произошел 10 сентября, в воскресенье. Автомобиль «Хонда Одиссей» двигался на скорости 40−50 километров в час, но из-за дождя была плохая видимость. После наезда на пешеходов автомобиль «Хонда Одиссей» врезался в машину «Сузуки Гранд Витара», которая выезжала с Гусинобродского кладбища.

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