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06:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рыбак, попавший в ловушку для медведя, погиб в Иркутской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Рыбак погиб от выстрела ружья, установленного для поимки медведя в Усть-Куте Иркутской области 9 сентября. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают владельца обреза, занимающегося незаконным способом охоты в России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на EVO-RUS.COM.

Известно, что мужчина, рыбачив на реке, увидел на берегу подозрительный предмет, вышел из лодки и был убит выстрелом из ружья, установленного в положении «самострела».

«Странным предметом оказалась бочка с тухлым мясом, которая была установлена для поимки медведя. Также неподалеку от бочки был установлен обрез гладкоствольного оружия. Ружье должно было выстрелить в тот момент, когда медведь подошел бы к бочке», — говорится в сообщении.

Данный способ охоты является запрещенным в России.

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