Рыбак, попавший в ловушку для медведя, погиб в Иркутской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Рыбак погиб от выстрела ружья, установленного для поимки медведя в
Известно, что мужчина, рыбачив на реке, увидел на берегу подозрительный предмет, вышел из лодки и был убит выстрелом из ружья, установленного в положении «самострела».
«Странным предметом оказалась бочка с тухлым мясом, которая была установлена для поимки медведя. Также неподалеку от бочки был установлен обрез гладкоствольного оружия. Ружье должно было выстрелить в тот момент, когда медведь подошел бы к бочке», — говорится в сообщении.
Данный способ охоты является запрещенным в России.