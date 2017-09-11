Автомобильные «Бонни и Клайд» из Комсомольска-на-Амуре поразили соцсети

Хабаровск, 11 сентября, AmurMedia.

Курьезный случай с предположительно нетрезвыми водителями произошел в Комсомольске-на-Амуре. Свидетели происшествия уверяют, что пока оформляли нетрезвого водителя-мужчину, женщина попыталась убежать на машине, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Instagram-аккаунт.

Информация о забавном случае появилась в социальных сетях на выходных. Как сообщает очевидец, ночью с субботы на воскресенье наряд ДПС остановил Toyota Carina. За рулем был предположительно нетрезвый водитель. «Пока оформляли водителя, его половинка решила устроить побег, уехала без фар, в районе Хапсоли двумя экипажами зажали машину. Она была тоже пьяная, её сотрудники вытащили из машины. Всё обошлось без ДТП» — уверяет очевидец.

«Бони и Клайд», «Веселый вечер задался у сотрудников», «Муж и жена ? на одной волне» — шутят пользователи в комментариях.

В краевом ГИБДД не смогли подтвердить данную информацию, уточнив, что, скорее всего, такое происшествие обошлось без серьезных последствий для окружающих.