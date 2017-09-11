Автомобильные «Бонни и Клайд» из Комсомольска-на-Амуре поразили соцсети
По словам очевидцев, лихую пару пришлось останавливать дважды.
По словам очевидцев, лихую пару пришлось останавливать дважды.
Хабаровск, 11 сентября, AmurMedia.
Курьезный случай с предположительно нетрезвыми водителями произошел в
Информация о забавном случае появилась в социальных сетях на выходных. Как сообщает очевидец, ночью с субботы на воскресенье наряд ДПС остановил Toyota Carina. За рулем был предположительно нетрезвый водитель. «Пока оформляли водителя, его половинка решила устроить побег, уехала без фар, в районе Хапсоли двумя экипажами зажали машину. Она была тоже пьяная, её сотрудники вытащили из машины. Всё обошлось без ДТП» — уверяет очевидец.
«Бони и Клайд», «Веселый вечер задался у сотрудников», «Муж и жена ? на одной волне» — шутят пользователи в комментариях.
В краевом ГИБДД не смогли подтвердить данную информацию, уточнив, что, скорее всего, такое происшествие обошлось без серьезных последствий для окружающих.