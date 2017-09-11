В Новосибирской области в ДТП насмерть разбился байкер, об этом сообщили в бердской ГИБДД порталу «Автобердск».

Авария произошла в центре Бердска. Автомобиль «Тойота Виста Ардео» и мотоцикл «Хонда» двигались по ул. Ленина навстречу друг другу. Автомобиль поворачивал на перекрёстке на ул. Суворова, а мотоцикл врезался в его правую переднюю дверь.

«Ударившись об автомобиль, мотоциклист перелетел через него и упал на пешеходном переходе. Осмотревшие байкера врачи скорой помощи констатировали его смерть», — рассказали в ГИБДД.

Водитель «Тойоты» также получил травмы и был госпитализирован.

По предварительной информации, погибшему мотоциклисту было 25 лет.