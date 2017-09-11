В полиции рассказали о заминировании омского горизбиркома

Накануне в ходе подсчета голосов на выборах в Омский городской Совет были эвакуированы сотрудники городской избирательной комиссии. На некоторое время им пришлось переместиться в помещение избирательной комиссии Омской области. Здание горизбиркома и администрации города проверяли на наличие посторонних предметов.

«В ночь с 10 на 11 сентября в полицию поступил ряд звонков с информацией о нахождении в нескольких зданиях города Омска неизвестных предметов. Данные сообщения были незамедлительно проверены», — сообщили в УМВД России по Омской области.

В ходе проверок подозрительных посторонних предметов найдено не было. Сейчас идет поиск звонившего с ложным сообщением о бомбе.

Как ранее сообщал «СуперОмск», вместе с горизбиркомом были эвакуированы несколько кинотеатров и торговых комплексов. 10 сентября в Омске прошли выборы депутатов городского совета. На 40 мандатов претендовало 362 кандидата.