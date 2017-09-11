В Уфе после танцев в ночном клубе пропала 21-летняя Ольга Панкина

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 9 на 10 сентября 21-летнюю Ольгу Панкину видели в уфимском ночном клубе The bar. Только вот домой после танцев девушка так и не вернулась. Телефон повторяет пресловутую фразу «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети».

По словам матери исчезнувшей уфимки, Ольга никогда так не пропадала. Всегда возвращалась домой.

Приметы: длинные русые волосы.

Была одета: в белую рубашку, черные штаны и кожаную куртку.