В Уфе после танцев в ночном клубе пропала 21-летняя Ольга Панкина
По словам родственников, такого не было никогда.
По словам родственников, такого не было никогда.
В ночь с 9 на 10 сентября 21-летнюю Ольгу Панкину видели в уфимском ночном клубе The bar. Только вот домой после танцев девушка так и не вернулась. Телефон повторяет пресловутую фразу «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети».
По словам матери исчезнувшей уфимки, Ольга никогда так не пропадала. Всегда возвращалась домой.
Приметы: длинные русые волосы.
Была одета: в белую рубашку, черные штаны и кожаную куртку.
Всех, кто видел или знает, где находится Ольга Панкина, просят позвонить по телефонам:8−927−31−81−980, 8−986−976−07−70 или в полицию 02.