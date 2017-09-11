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06:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе после танцев в ночном клубе пропала 21-летняя Ольга Панкина

По словам родственников, такого не было никогда.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 9 на 10 сентября 21-летнюю Ольгу Панкину видели в уфимском ночном клубе The bar. Только вот домой после танцев девушка так и не вернулась. Телефон повторяет пресловутую фразу «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети».

По словам матери исчезнувшей уфимки, Ольга никогда так не пропадала. Всегда возвращалась домой.

Приметы: длинные русые волосы.

Была одета: в белую рубашку, черные штаны и кожаную куртку.

Всех, кто видел или знает, где находится Ольга Панкина, просят позвонить по телефонам:8−927−31−81−980, 8−986−976−07−70 или в полицию 02.

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