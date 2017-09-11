Ночью в Омске эвакуировали гостей отеля «Маяк»
Всех посетителей попросили выйти на улицу в 1:30 ночи.
Всех посетителей попросили выйти на улицу в 1:30 ночи.
Вчера вечером, 10 сентября, в День выборов, появилась информация о том, что заминированы кинотеатры, торговые центры и Горизбирком в городе. Спецслужбы начали экстренно эвакуировать людей.
В 01:30 стало известно, что гостиница «Маяк» срочно эвакуирует своих гостей. Отметим, что именно в этом отеле остановились артисты, которые выступали в День выборов на «Арене-Омск»: рэпер L’One и его группа.
Все посетители вышли на улицу. Некоторых подняли с кровати.
Спустя полтора часа эвакуацию сняли, и посетители гостиницы смогли вернуться в свои номера.