В одной из школ Башкирии ученику на уроке выстрелили в голову из «пневматики»
В Благовещенске оштрафован директор ДЮСШ, в которой один ученик выстрелил в голову другому, сообщает Прокуратура.
В Благовещенске оштрафован директор ДЮСШ, в которой один ученик выстрелил в голову другому, сообщает Прокуратура.
По материалам проверки, в мае этого года во время сдачи ГТО один из учеников школы выстрелил в другого из пневматической винтовки. Пострадавший ребенок был госпитализирован.
По инициативе прокуратуры директор ДЮСШ был оштрафован на 10 тысяч рублей по статье КоАП «нарушение прав и свобод обучающихся». С сотрудниками школы был проведен дополнительный инструктаж.