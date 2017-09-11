Казахстанские пограничники за плату свободно пропускали иностранцев через границу

Источник: Newtimes.kz

Как установлено в суде, в августе 2016 года бывший контролер пограничной заставы «Кордай» продавал гражданам Республики Кыргызстан поддельные миграционные карточки с поддельной печатью миграционной полиции каждому по 4000 тенге.

«Второй военнослужащий звонил контролерам погранично-контрольного пункта “Кордай”, чтобы они беспрепятственно прошли из Республики Казахстан в Республику Кыргызстан, с каждого гражданина брали по 2 тыс тенге», — сообщили в суде.

Приговором военного суда Шымкентского гарнизона один военнослужащий признан невиновным, в связи с недоказанностью в причастности в совершении уголовного правонарушения оправдан.

Четверо других признаны виновными в содействии незаконному пропуску иностранных граждан на территории Республики Казахстан, суд назначил им наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на этот срок.