Полицейские ищут 14-летнюю Марину Лихобабу из Тавричанки Омской области

10 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Таврическому району обратилась жительница райцентра, которая сообщила, что днём ранее её несовершеннолетняя дочь, 2003 г. р., самовольно ушла из дома и не вернулась.

Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщите в полицию по телефонам 8-(38151)-2−11−02 или 02. Приметы девушки: на вид 14−15 лет, р., среднего телосложения, волосы светло-рыжие. На момент ухода была одета в тёмно-синие джинсы, чёрную кожаную куртку. С собой имела кожаный рюкзак красного цвета с металлической пряжкой в виде буквы «М».