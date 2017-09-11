Полицейские ищут 14-летнюю Марину Лихобабу из Тавричанки Омской области
О том, что девочка ушла из дома, сообщила её мама.
О том, что девочка ушла из дома, сообщила её мама.
10 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Таврическому району обратилась жительница райцентра, которая сообщила, что днём ранее её несовершеннолетняя дочь, 2003 г. р., самовольно ушла из дома и не вернулась.
На поиск подростка ориентирован личный состав УМВД России по Омской области. Сотрудниками полиции отрабатываются места концентрации несовершеннолетних, скверы, вокзалы. Устанавливаются и опрашиваются знакомые и родственники подростка.
Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщите в полицию по телефонам 8-(38151)-2−11−02 или 02. Приметы девушки: на вид 14−15 лет, р., среднего телосложения, волосы