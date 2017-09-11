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07:59 (мск), источник: АиФ Омск

Полицейские ищут 14-летнюю Марину Лихобабу из Тавричанки Омской области

О том, что девочка ушла из дома, сообщила её мама.

10 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Таврическому району обратилась жительница райцентра, которая сообщила, что днём ранее её несовершеннолетняя дочь, 2003 г. р., самовольно ушла из дома и не вернулась.

На поиск подростка ориентирован личный состав УМВД России по Омской области. Сотрудниками полиции отрабатываются места концентрации несовершеннолетних, скверы, вокзалы. Устанавливаются и опрашиваются знакомые и родственники подростка.

Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщите в полицию по телефонам 8-(38151)-2−11−02 или 02. Приметы девушки: на вид 14−15 лет, р., среднего телосложения, волосы светло-рыжие. На момент ухода была одета в тёмно-синие джинсы, чёрную кожаную куртку. С собой имела кожаный рюкзак красного цвета с металлической пряжкой в виде буквы «М».

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