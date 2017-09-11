Несколько сотен казахстанцев могут быть в зоне ЧС во Флориде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В американском штате Флорида в зоне действия урагана «Ирма» могут потенциально находиться несколько сотен граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В американском штате Флорида в зоне действия урагана «Ирма» могут потенциально находиться несколько сотен граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Потенциально в этом регионе (в штате Флорида — Казинформ) могут находиться несколько сотен наших граждан, но большинство уже покинуло район бедствия. Те, кто остались, кто не смог выехать, или решил остаться в этом штате, будут укрыты в специальных помещениях. Со многими из них поддерживается связь нашего посольства», — рассказал руководитель
Он напомнил, что на «горячую линию» посольства Казахстана в Вашингтоне поступило несколько десятков звонков от граждан РК.
«Среди них были также те, кто выражал готовность помочь пострадавшим. Но, в целом, информации о том, что
Напомним, посольство Казахстана в США открыло «горячую линию», по которой граждане Казахстана могут получить необходимую консультативную информацию, а также контакты экстренных служб штата Флорида.
Кроме того, в соответствующих группах социальных сетей, объединяющих казахстанцев, была распространена информация с указанием номеров американских служб экстренной помощи. Посольство Казахстана в США продолжает отслеживать ситуацию.