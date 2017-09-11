Несколько сотен казахстанцев могут быть в зоне ЧС во Флориде

Источник: Kazinform

«Потенциально в этом регионе (в штате Флорида — Казинформ) могут находиться несколько сотен наших граждан, но большинство уже покинуло район бедствия. Те, кто остались, кто не смог выехать, или решил остаться в этом штате, будут укрыты в специальных помещениях. Со многими из них поддерживается связь нашего посольства», — рассказал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков по телефону.

Он напомнил, что на «горячую линию» посольства Казахстана в Вашингтоне поступило несколько десятков звонков от граждан РК.

«Среди них были также те, кто выражал готовность помочь пострадавшим. Но, в целом, информации о том, что кто-то пострадал в результате урагана, у нас нет. “Горячая линия” работает, наши дипломаты на связи с представителями диаспоры, проживающей в этом штате. Многие покинули регион, зону бедствия — уехали в другие штаты к своим друзьям, близким, родственникам, но данных пока нет», — отметил руководитель пресс-службы МИД РК.

Напомним, посольство Казахстана в США открыло «горячую линию», по которой граждане Казахстана могут получить необходимую консультативную информацию, а также контакты экстренных служб штата Флорида.