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07:30 (мск), источник: Kazinform

Несколько сотен казахстанцев могут быть в зоне ЧС во Флориде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В американском штате Флорида в зоне действия урагана «Ирма» могут потенциально находиться несколько сотен граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Потенциально в этом регионе (в штате Флорида — Казинформ) могут находиться несколько сотен наших граждан, но большинство уже покинуло район бедствия. Те, кто остались, кто не смог выехать, или решил остаться в этом штате, будут укрыты в специальных помещениях. Со многими из них поддерживается связь нашего посольства», — рассказал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков по телефону.

Он напомнил, что на «горячую линию» посольства Казахстана в Вашингтоне поступило несколько десятков звонков от граждан РК.

«Среди них были также те, кто выражал готовность помочь пострадавшим. Но, в целом, информации о том, что кто-то пострадал в результате урагана, у нас нет. “Горячая линия” работает, наши дипломаты на связи с представителями диаспоры, проживающей в этом штате. Многие покинули регион, зону бедствия — уехали в другие штаты к своим друзьям, близким, родственникам, но данных пока нет», — отметил руководитель пресс-службы МИД РК.

Напомним, посольство Казахстана в США открыло «горячую линию», по которой граждане Казахстана могут получить необходимую консультативную информацию, а также контакты экстренных служб штата Флорида.

Кроме того, в соответствующих группах социальных сетей, объединяющих казахстанцев, была распространена информация с указанием номеров американских служб экстренной помощи. Посольство Казахстана в США продолжает отслеживать ситуацию.

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